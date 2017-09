San Gennaro, la Diocesi di Napoli annuncia le iniziative in onore del patrono

La celebrazione di San Gennaro, Santo patrono di Napoli, sarà un evento cittadino come mai lo si era inteso prima d'ora. I dettagli durante la conferenza presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe - che peraltro oggi festeggia l'onomastico - hanno messo in luce un programma fitto di appuntamenti e iniziative a corollario del tanto atteso "miracolo". Anzitutto, la fruizione collettiva della celebrazione in Duomo: l'intera funzione sarà trasmessa in streaming, spiega il Vicario episcopale Don Adolfo Russo. "La rete della trasmissione è stata potenziata per consentire ai fedeli di partecipare - virtualmente - da tutto il mondo: abbiamo avuto contatti dall'Africa e dall'Australia".



Poi, la", domenica 17 settembre alle 9:00, fortemente voluta anche dall'assessore comunale allo sport- presente alla conferenza. Due gare: quella, su un tracciato di 8,2 kilometri, con partenza e arrivo al Duomo, attraversando via Foria, piazza Cavour, via Toledo, piazza Municipio, Corso Umberto. La passeggiata non competitiva di circa tre kilometri. Infine, lunedì, nel giorno della vigilia del Santo patrono, si svolgeranno le(Catacombe, Solfatara, San Gennaro ad Antignano) e l'accensione della lampada, con l'arrivo dell'olio in Duomo portato dalla Diocesi di Acerra. Segnaliamo inoltre, in concomitanza con la celebrazione di San Gennaro,"San Gennaro non è nato a Napoli ma è cittadino napoletano", spiega Don Alfonso Russo. Il Cardinaleha inoltre annunciato i(domani al via l'anno pastorale che si concluderà a giugno 2018):. "Siamo tutti pellegrini", ha spiegato il Cardinale, "e ogni pellegrino per noi è un fratello:".