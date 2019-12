Samantha Cristoforetti alla Feltrinelli presenta “Diario di un'apprendista astronauta”

Sono in molti ad essere rimasti fuori, nella speranza di poter dare almeno una sbirciatina alla loro beniamina. Pienone da star per la Cristoforetti, a Napoli per un doppio appuntamento (stasera alla Feltrinelli e domani al Policlinico). Consueto taglio corto, niente trucco, abbigliamento semplice e sportivo, Samantha piace (900mila i followers sui social) perchè è splendidamente vera, intelligente e schietta.

Samantha Cristoforetti ha incontrato i lettori e firmato copie del suo libro Diario di un'apprendista astronauta (La Nave di Teseo), resoconto delll'intensa vita di bordo sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove per sette mesi, si è occupata di tutto: dalla scienza alla riparazione della toilette, dall'arrivo di astronavi cargo alle passeggiate spaziali dei colleghi, dagli allarmi alla routine, dai grandi avvenimenti alle piccole scoperte. Con l'autrice è intervenuta Valeria Parrella.