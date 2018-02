Salvatore Esposito torna al cinema con 'I primitivi'

Momento d'oro per Salvatore Esposito, l'attore noto in tutto il mondo per l'interpretazione di Genny Savastano nella serie 'Gomorra'. Il napoletano torna al cinema con 'I primitivi' il film d'animazione costato oltre 50 milioni di euro, diretto e prodotto da Nick Park, che ha impiegato quasi dieci anni per realizzare l'atteso lungometraggio. Salvatore Esposito doppia il personaggio di Lord Nooth, pomposo ed egoista governatore della Città di Bronzo, tiranno amante del denaro e del lusso.



Esposito sarà nelle sale, questa volta in carne ed ossa, anche ad aprile. L'attore è stato scelto dal regista Luc Besson per la quinta puntata della saga cinematografica di 'Taxi'.