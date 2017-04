"D'istinto e di cuore" è il nuovo singolo di Sal Da Vinci

Esce il 7 aprile il nuovo singolo di Sal Da Vinci, "D'istinto e di cuore", estratto dall’album "No si fanno prigionieri" di cui Renato Zero ha curato la direzione artistica. Il brano rappresenta perfettamente l’idea di come sia nato questo progetto, dove la collaborazione con Renato Zero profuma proprio di cuore e ricalca il senso di tutto il lavoro, che è la necessità di riavvicinarsi ai contenuti veri della vita.

“Il viaggio della mia vita è fatto proprio così: d’istinto e di cuore. In fondo credo lo sia di tutti quelli che scrivono canzoni - ha spiegato l'artista - Anche gli amori a volte nascono d’istinto e poi si trasformano in tantissimo cuore. Atre volte invece non si trasformano, ma restano comunque dei flash travolgenti. Questo brano identifica il mio modo di vedere la vita, la musica, l’amore.”