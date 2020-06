Sabato con Viviani, ultimo appuntamento nel ricordo di Luisa Conte

Domani alle ore 19 ultima puntata del programma "Sabato con Viviani", un viaggio nel mondo e nell'opera di Raffaele Viviani in nove coinvolgenti tappe.

Scrittore, attore, musicista: Viviani è un artista che ha segnato la storia del teatro contemporaneo non solo di Napoli. Il programma, ideato e a cura di Giulio Baffi con la collaborazione della storica Antonella Lezza e del compositore e musicologo Pasquale Scialò, ci propone per l'appuntamento di chiusura un ricordo di Luisa Conte e la sua "Festa di Montevergine" al teatro Sannazaro, con gli interventi della sua nipote ed erede artistica Lara Sansone e un'anticipazione del lavoro "Pescatori" con la regia di Laura Angiulli che sarà in scena il prossimo luglio.

Sabato con Viviani, è programma della Scabec e di Fondazione Campania dei Festival in collaborazione con Le Nuvole nell'ambito del più ampio progetto "Cantieri Viviani" promosso e finanziato dalla Regione Campania.