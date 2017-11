Rotonda Diaz: all’improvviso una statua di oltre 10 metri

La frenetica attività di una numerosa flotta di operai ha rivelato infatti, nella serata di ieri, una statua imponente alta più di 10 metri. Se ieri i cittadini si interrogavano su ciò che stava succedendo, oggi la domanda è un’altra: “chi è il volto dell’opera?”. A prima vista non sembra assomigliare a nessun personaggio famoso o appartenente alla scena culturale locale. I cittadini intervistati ieri in loco hanno manifestato grande curiosità, tanto da destare anche l’interesse dei media locali (ne hanno parlato anche Metropolis e Fanpage), ma nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento per chiarire gli intenti di questo misterioso progetto.

Quello che si sa corrisponde a quello che si vede. Nel Golfo di Napoli, ora si affaccia la figura di una donna, senza nome né destino noti, di lei sia solto quanto riportato sulla targa presente sul basamento “L’italiana che nel 2025 avrà consentito alle persone di personalizzare capi made in Italy rendendoli unici”.