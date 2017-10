Rotary Pozzuoli, devianza minorile come affrontarla

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Presso La Torre Saracena di Monte di Procida, si è riunito il Rotary di Pozzuoli per una serata dedicata al tema “La devianza minorile, tra prevenzione e punizione”. Invitato dalla Presidente del Club Patrizia Leone, relatore è stato l’Avv. Mario Covelli, Presidente della Camera Penale Minorile. Dopo aver illustrato e documentato come la legge italiana al momento sia tra le più punitive in Europa nei confronti dei minori, Covelli ha paventato, però, il rischio di una revisione legislativa che, se pur di grande modernità e prospettiva, se non finanziariamente supportata, potrebbe rivelarsi un bumerang. « Oltre ad una più incisiva azione educativa promossa da famiglia, scuola e istituzioni, pene limitate e misure alternative al carcere sono auspicabili per i minori, ma solo se adeguatamente accompagnate e messe nelle condizioni di poter garantire una efficace azione riabilitativa – ha affermato l’avv. Covelli - lo stralcio dell’abolizione dei Tribunali per Minori è sicuramente un primo successo della revisione legislativa in corso in questi mesi in Parlamento, ora occorrerebbe, però, che la nuova legge prevedesse appositi fondi finalizzati alle misure extra carcerarie, solo così si potrà venire a capo di una situazione che al momento non offre soluzioni al problema del recupero dei minori deviati» ha concluso il Presidente Covelli. Apprezzamenti unanimi al conversatore, e piena condivisione sulle argomentazioni, sono stati espressi dai presenti in sala, fra i quali il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, che ha testimoniato l’utilità dello sportello antiviolenza attivato dalla sua Amministrazione comunale, quale strumento di prevenzione al fenomeno in generale. La consegna del gagliardetto ed il rituale rintocco della campana hanno concluso la splendida serata conviviale curata nei dettagli da Gennaro Fariello.