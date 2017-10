Roberto Saviano torna in libreria con “Bacio feroce”

Sono ancora i ragazzini della camorra i protagonisti del nuovo libro di Roberto Saviano, “Bacio feroce”, da oggi in libreria per Feltrinelli.

L'autore di Gomorra e del più recente “La paranza dei bambini”, sotto scorta dal 2006, sarà in tour per l'Italia a presentare la sua nuova opera. Con lui – fin dal primo appuntamento oggi a Milano, nella Feltrinelli di Piazza Duomo – ci saranno giovani lettori italiani e non italiani (anche se nati in Italia) con cui si parlerà di diritto alla legalità e all'integrazione.

Il libro racconta le vicissitudini di tre ragazzini. Nicolas aspira a diventare il boss assoluto, e ha un fratello da vendicare. Dragò sente il peso del suo cognome, una fardello che va onorato. Biscottino un segreto che deve custodire per salvarsi la vita.