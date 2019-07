Mercadante, alla direzione Roberto Andò succede a Luca De Fusco

Il Consiglio di amministrazione del Teatro Stabile di Napoli ha deciso, all'unanimità e su proposta del presidente Filippo Patroni Griffi, di eleggere Roberto Andò nuovo direttore del Mercadante.

Il suo incarico partirà dal gennaio dell'anno prossimo, quando andrà a succedere a Luca De Fusco.

In una nota, a nome suo e dell'intero Cda, Patroni Griffi esprime "le più vive felicitazioni a Andò, figura eccellente dalla scena culturale italiana che saprà proseguire e sviluppare l'ottimo lavoro tracciato da De Fusco".

"Il massimo ringraziamento da parte di tutti noi va a Luca De Fusco - prosegue la nota - per i grandi obiettivi raggiunti in questi 8 anni e siamo certi che la sua attività continui ad altissimi livelli. Desidero ringraziare tutto il Cda per l'attenzione prestata nel corso di una lunga istruttoria e i soci per aver lasciato il Consiglio e i Consiglieri liberi nella loro autonomia di scelta".