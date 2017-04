Celebrity Masterchef, la vincitrice Roberta Capua: "Serata memorabile"

"Serata memorabile! Grazie a tutti dell'affetto, onore a Nesli grande finalista e grazie a tutti i concorrenti che ormai sono amici! Un abbraccio speciale ai giudici... Sono felice!!!!". Così Roberta Capua, vincitrice della prima edizione di Celebrity Masterchef, su Facebook.

L'ex Miss Italia e conduttrice televisiva napoletana, sin da subito, si è distinta per la complessità e l’equilibrio delle proposte. La Capua ha vinto centomila euro in gettoni d’oro che devolverà in beneficenza a Save the Children.