I magnifici pastori del '700 rubati a Napoli e ritrovati in tutta Italia

Sono stati ritrovati in fogli di giornale i 250 pastori del presepe del 18esimo secolo recuperati dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli coordinato dalla Procura di Isernia. In tutto le 250 statuette sono state valutate circa 2 milioni di euro. Alcune erano finite nelle mani di appassionati d'arte. Si parla di Magi a cavallo, angeli, dame, animali, mestieranti. L'operazione dei Carabinieri è stata intitolata Start Up. "Si tratta del più importante ritrovamento di pastori mai avvenuto" spiega il procuratore Paolo Albano.





Una indagine estesa su tuttoche ha portato finora a venti iscritti nel registro degli, anche per associazione a delinquere. Ci sono anche alcuni pezzi di cui non si conoscono i legittimi proprietari: a Pasqua saranno esposti nella Chiesa del Santo Spirito, e si spera che i proprietari riconoscano i pastori e si facciano avanti.