Partite ad Ischia le riprese del nuovo film di Muccino

Un cast d'eccezione ha dato il via alle prime riprese del nuovo film di Gabriele Muccino. Il primo set è stata l'isola di Ischia. In particolare la chiesa di Santa Maria delle Grazie del Castello Aragonese che ha ospitato i tanti attori che hanno partecipato alle prime scene nonostante le dimensioni ridotte. A giudicare dai primi scatti di scena, il cast è davvero stellare con tanti tra i migliori attori del panorama cinematografico italiano.

A cominciare dal fedelissimo Stefano Accorsi insieme a Pierfrancesco Favino, Stefania Sandrelli, Claudia Gerini, Sandra Milo, Massimo Ghini, Carolina Crescentini, Giammarco Tognazzi, Valeria Solarino, Giampaolo Morelli, Sabrina Impacciatore, Ivano Marescotti, Gianfelice Imparato e tanti altri. Il film si chiamerà “A casa tutti bene” e non “L'isola che non c'è” come era trapelato in un primo momento. Le riprese continueranno su diversi set in altre città italiane.