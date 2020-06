Fiction, film e serie tv: il settore audiovisivo incontra il Governatore De Luca

Il Presidente Vincenzo De Luca ha incontrato i rappresentanti del comparto dell'audiovisivo, accompagnati dal direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli Antonio Parlati. Erano presenti i produttori delle principali fiction e film tv, con i quali sono state affrontate tra l'altro le problematiche della ripresa delle attività in un settore che conta migliaia di occupati e che rappresenta un tassello fondamentale della promozione culturale e turistica della Campania.

"Abbiamo deciso - ha spiegato il Governatore Vincenzo De Luca - di sostenere e valorizzare queste produzioni, d'intesa con i dirigenti Rai e i produttori. Daremo il massimo di assistenza, sia logistica che sanitaria, per consentire non solo di consolidare le esperienze e le eccellenze maturate negli ultimi anni, ma per accogliere in Campania ancora molte altre produzioni di livello nazionale e internazionale".