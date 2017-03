"Ho sentito uno strano fastidio al petto. Ho pensato a Pino Daniele": paura per Ricky Gianco

"Ho sentito uno strano fastidio al petto, mi sono venuti in mente il povero Lucio Dalla e il povero Pino Daniele e ho pensato bene di andare in ospedale", con queste parole Ricky Gianco, uno dei più grandi cantautori italiani, ha raccontato il dramma personale, culminato con una corsa in ospedale e la constatazione che aveva avuto un lieve infarto, scoperto grazie ad un tempestivo elettrocardiogramma che probabilmente gli ha salvato la vita.