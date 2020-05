Riccardo Muti a piazza del Plebiscito per far ripartire il San Carlo

"L'idea è quella: Toscanini che fa risorgere la Scala. Con Riccardo Muti ne abbiamo già parlato, è affascinato dall'idea, farà di tutto anche se ovviamente non abbiamo certezze. Le variabili sono tante, non sappiamo se la ripresa in Italia sarà compatibile con gli impegni della sua agenda, al di qua e al di là dell'oceano. Quindi, progetto e sogno allo stesso tempo. Ma è noto l'amore del maestro per la sua città e per questa storia". Lo dice in un'intervista a 'la Repubblica' il nuovo sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli, Stephane Lissner, a proposito di una riapertura 'en plein air' del teatro con un evento a piazza del Plebiscito con Riccardo Muti sul podio.

Quanto a una probabile riapertura del teatro per fine anno: "Siamo al lavoro per farci trovare pronti - dice Lissner - Ma attendiamo disposizioni precise: parlo tutti i giorni con i miei colleghi in Francia, Germania e Regno Unito e si cercano soluzioni analoghe. Ma una cosa l'ho detta già: inaugureremo aprendo al mondo della Sanità" accogliendo per primi nel tempio della lirica napoletano "gli operatori sanitari e le loro famiglie" che "in Italia hanno sopportato un fardello particolarmente doloroso. Poi stiamo pensando anche ai dettagli, per tutto il pubblico anche a venire: qualche sponsor ci aiuterà a preparare mascherine con note e versi d'opere, piccolo cadeau che forse stempera il dispiacere della distanza".