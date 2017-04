"Riccanza", casting a Napoli: si cercano "giovani ricchi"

Giovani, ricchi e con uno stile di vita glamour. Sono questi alcuni dei requisiti indispensabili per fare parte del nuovo cast di #Riccanza, in onda su Mtv (la seconda edizione a settembre).

La prima edizione dello show ha raccontato le gesta di Elettra Lamborghini, Farid, Gian Maria, Nicolò, Tommaso, Anna e Cristel, giovani italiani "nati con la camicia". Casting previsti in diverse città italiane, tra le quali Napoli, nei giorni 29 e 30 aprile.

"MTV Italia e la produzione di #Riccanza sono alla ricerca dei nuovi protagonisti per la prossima stagione dello show! Se hai tra i 18 e i 28 anni, possiedi una buona collezione di Rolex, giri con l’autista o solo alla guida di auto di lusso, se la moda per te è solo a 7 zeri beh, allora sei a buon punto. Hai due modi per dimostrarci che sei la persona giusta: invia un tuo selfie video in cui mostri il tuo momento #Riccanza all’indirizzo RiccanzaCasting@gmail.com oppure partecipa a uno dei casting in giro per l’Italia".