COMUNICATO STAMPA LA RETE DI WIDIBA SI RAFFORZA ANCORA IN CAMPANIA Milano, 13 ottobre 2017 - Un altro importante ingresso rafforza la rete di Widiba in Campania. A neanche un mese dall’arrivo di Renato Bocchetti, la squadra di Fabrizio Sorrentino, Area Manager Campania, si arricchisce nuovamente di un professionista di ampia esperienza: Salvatore Antonio Piazza. Piazza, 47 anni, nato a Galatina (LE) e iscritto all’Albo del Promotori Finanziari, vanta 20 anni di esperienza nella consulenza finanziaria presso importanti realtà come ING Investimenti, Banca Mediolanum, Banca Sara, Banca Network e Fineco Bank, che lascia per approdare in Widiba e operare sulla piazza di Napoli. “Ho scelto Widiba per il suo entusiasmo e perché credo rappresenti la realtà che meglio mi consenta di operare in libertà senza condizioni e conflitti di interesse - dichiara Piazza -. Il modello multibrand di architettura aperta mi permette di avere sempre il soddisfacimento dei bisogni del cliente come obiettivo principale”. Con questo nuovo ingresso salgono a 26 i consulenti finanziari che hanno scelto Widiba da inizio anno, prima rete in Italia a operare con professionisti certificati tramite un ente terzo in conformità a uno standard di qualità UNI ISO nell’ambito del proprio servizio di consulenza globale.