La statua di Ruggiero Bonghi scoperta dopo il restauro

Terminato l'intervento sulla statua del filologo, politico e accademico napoletano Ruggiero Bonghi, in zona universitaria, realizzato grazie al bando della II Municipalità che prevede interventi su 11 monumenti del centro storico a costo zero per l'Amministrazione, mediante concessione di spazi pubblicitari sulle recinzioni di cantiere e sui ponteggi. Ruggiero Bonghi è stato un politico del primo '900 e la sua statua è situata nell'omonima piazza, tra via Porta di Massa e corso Umberto I.