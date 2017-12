Arbore, "Canzone napoletana degna di tutela Unesco"

"La canzone napoletana è un patrimonio del mondo, come la pizza. Degno della tutela Unesco". A dirlo è Renzo Arbore, a Napoli per la mostra a lui dedicata, allestita a Palazzo Reale con i ricordi di una lunga carriera, in giro per il mondo. Arbore è convinto che la musica napoletana non abbia niete di obsoleto e che la canzone sia "eterna, sempreverde". "

"Una melodia come 'O sole mio", spiega lo showman, "non è solo la più bella canzone napoletana, ma la più bella canzone in assoluto, più di Summertime o di altri motivi inglesi o americani".

"Sono 27 anni che porto in giro la mia band di tredici musicisti", afferma il "papà" dell'Orchestra Italiana, "e ora ho avuto l'onore di presiedere l'archivio della canzone napoletana e poi questa mostra a Palazzo reale dove venivo da ragazzino. Ci manca solo", conclude scherzando, "l'ingresso a cavallo".

Il pensiero va alla storia della canzone partenopea, tradotta ovunque, anche in Cina, "e a parolieri napoletani come Caruso o Salvatore Di Giacomo, che non erano dei semplici parolieri ma poeti veri e propri, protagonisti di una canzone d'autore che sarà sempre inarrivabile perchè in grado di arrivare al cuore".

"L'Italia è un Paese che si dà la zappa sui piedi perchè è pieno di bellezze, mentre giornali e tv parlano solo di brutture", riflette il Renzo nazionale.

La mostra-spettacolo, curata da Alida Cappellini e Giovanni Licheri, sarà visitabile fino al 1 maggio 2018.