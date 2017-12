Nel centro storico si "regalano" libri per salvare le librerie

Dovevano essere 500, ne sono diventati oltre 700: parliamo dei libri donati in strada ai cittadini napoletani tra piazzetta Nilo e piazza San Domenico Maggiore dai volontari Livecode e Se.Po.Fà e da un collettivo di scrittori che hanno aderito all’iniziativa “A Natale regala un libro”, organizzata da LibriMarket e patrocinata moralmente dal Comune di Napoli.

“A Natale regala un libro” ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza al piacere della lettura, ma non solo. In quest’ottica è stata presentata al pubblico la piattaforma LibriMarket.it, un mercato virtuale che consente agli utenti di sapere qual è la libreria più vicina che ha in vendita il libro che si sta cercando.