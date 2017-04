Red Ronnie cerca giovani talenti della Campania

Red Ronnie a Castellammare di Stabia alla ricerca di giovani talenti della musica. L’occasione è data dall’unica tappa campana del Fiat Music Studio 2017, il contest che vede il noto talent scout in giro per l’Italia con l’obiettivo di scovare i futuri protagonisti della musica leggera.

Si annuncia una partecipazione massiccia il 7 aprile nella sede di Firs Care, la concessionaria che ospita l’evento che in altre parti della penisola ha richiamato l’attenzione di decine di giovani e che ha portato alla ribalta talenti di sicuro valore. A promuovere l’iniziativa Annacarla Giusti: “Ancora una volta accendiamo i riflettori in maniera positiva sulla nostra città, fornendo un tema di riflessione per tanti ragazzi alla ricerca di un’opportunità per farsi conoscere”.

È quella in programma domani con inizio alle ore 15 è davvero un’occasione irripetibile: i musicisti in erba della Campania potranno infatti partecipare alle selezioni semplicemente dotandosi di una chiavetta Usb per fare ascoltare i loro brani attraverso un computer o esibendosi dal vivo accompagnati da una chitarra. Le audizioni dureranno tutto il pomeriggio, tanto che è stato previsto un aperitivo alle 19 accompagnato dalle note mixate da YaYa Dj.

Ma guai a definire questo contest un “talent”, come spiega lo stesso Red Ronnie: “Oggi i giovani sono smarriti. I produttori non ci sono più e le case discografiche prendono i cantanti appena usciti dai talent. Un ragazzo fa una canzone, la canta alla sua fidanzata e ai suoi amici: vede dieci persone che cantano il suo pezzo e crede che quella sia la canzone perfetta. Ma sbaglia completamente la parte del marketing. Perché i ragazzi non hanno più le persone che si occupano di loro: non c’è più chi crede negli emergenti. Io con Fiat Music incontro tutti i giovani che vogliono confrontarsi con me. Però non sono un produttore, non ho le edizioni musicali, perché il mio è un altro mestiere: trovare degli spazi per questi artisti e dare loro dei consigli”.