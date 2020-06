Torna la rassegna estiva di Teatro e Musica all'Arena Flegrea

"Dove eravamo rimasti! #ripartiamoinsieme” (Napoli estate in sicurezza 2020): con questo titolo evocativo torna - nel rispetto delle norme anticontagio - la rassegna estiva di Teatro e Musica all'Arena Flegrea.

Per l'edizione 2020, in cartellone: Albano, Massimiliano Gallo, Maurizio Casagrande, Peppe Iodice, Sal Da Vinci, Biagio Izzo, Andrea Sannino e Simone Schettino e, in omaggio agli abbonati, Fabio Brescia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutto il programma della rassegna, che andrà in scena dal 26 giugno al 12 settembre, sarà presentato il 15 giugno alle ore 12 giugno in una conferenza stampa alla quale interverranno, insieme a tutti gli artisti, anche il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'organizzatore della manifestazione Pino Oliva.