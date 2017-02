Gomorra, la seconda stagione in chiaro su Rai3 a partire da marzo

Gomorra sbarca sulla Rai. La seconda stagione della popolare serie tv di Cattleya a partire dal 31 marzo prossimo sarà infatti trasmessa da Rai3. Sei gli appuntamenti in programma il venerdì sera (due episodi alla volta) che andranno avanti fino a maggio.

L’anno scorso gli episodi della prima stagione erano andati in onda da gennaio a febbraio 2016 di sabato. Le puntate della seconda stagione arriveranno su Rai3 più o meno in concomitanza con la messa in onda - su Sky Atlantic – della terza stagione, le puntate inedite che proprio in questi giorni sono in fase di produzione.