Radio Baule, da Napoli una speciale rassegna di audioracconti

È partita venerdì 13 marzo Radio Baule, l’iniziativa digitale a cura del gruppo de Il Teatro nel Baule, formato da Sebastiano Coticelli, Simona Di Maio e Luca Di Tommaso, realtà artistica che dal 2010 sviluppa la propria ricerca tra mimo, pantomima, clownerie, maschera, commedia dell'arte, teatro-danza, occupandosi di pedagogia e teatro per l’infanzia.

Si realizza così una vera e propria rubrica di audioracconti, diffusi attraverso Youtube e Facebook: «Dopo la sospensione di tutte le nostre attività, tra cui la scuola di recitazione e la rassegna “La Lanterna Magica” al Nuovo Teatro Sancarluccio, abbiamo deciso di realizzare Radio Baule – spiega Simona Di Maio –. Con la scelta della radio vogliamo dare la possibilità ai bambini, ma anche ai loro genitori, di ascoltare e soprattutto di immaginare le parole e i racconti. È il nostro modo di creare un ponte che continua a tenerci uniti con il nostro pubblico, proprio per questo abbiamo creato dei momenti di scambio e di coinvolgimento, vogliamo continuare a formare una comunità intorno al nostro piccolo grande mondo teatrale».

A condurre le puntate di Radio Baule Nonno Gianni e Nonna Gianna, coppia di simpatici vecchietti interpretati da Simona Di Maio e Luca Di Tommaso. L’iniziativa, compresa anche nel programma Passatempo al Sud della Regione Campania, si compone di quattro rubriche ad uscita settimanale: si parte il lunedì con “Favole al telefono”, ispirata all’omonimo testo di Gianni Rodari, dedicata alla lettura di favole per bambini; il mercoledì in onda “Cose a caso”, sezione condotta da Nonna Gianna, che racchiude breve poesie, barzellette, indovinelli, stralci di testi a tema comico o pauroso. Ancora, il venerdì in programma “Baule ci sarai te”, con la partecipazione degli allievi e dei collaboratori del trio artistico, che hanno registrato freddure e barzellette; infine, “Domenica di Oz”, dedicata a “Il Mago di Oz” di Baum, raccontato in quattro puntate da Sara Missaglia.

Radio Baule è un progetto realizzato da Sebastiano Coticelli, Simona Di Maio e Luca Di Tommaso con la collaborazione di Sara Missaglia. Tutte le puntate sono disponibili sul canale Youtube e sulla pagina Facebook Il Teatro Nel Baule.