Il 74esimo anniversario delle Quattro Giornate di Napoli dedicato a Roberto Bracco (VIDEO)

Sarà dedicato a Roberto Bracco, drammaturgo e intellettuale antifascista, il 74esimo anniversario delle Quattro Giornate di Napoli (dal 28 settembre al 1 ottobre). Bracco fu ostacolato dal regime fascista durante gli anni di maggiore vena artistica, e quando la sua candidatura arrivò a Stoccolma e il Premio Nobel per la letteratura era ormai cosa fatta, Mussolini intervenne personalmente per sabotare l'assegnazione e far premiare la sarda Grazia Deledda. A Napoli e in Italia, poi, le opere di Bracco erano scarsamente rappresentate, non volendo le compagnie inimicarsi il regime fascista.

A Roberto Bracco (oggi a Napoli ricordato nell'Istituto per la Storia della Resistenza Vera Lombardi, a Fuorigrotta) saranno dedicati diversi incontri nel programma oggi presentato in Sala Giunta, a Palazzo San Giacomo, dall'Assessore alla Cultura Nino Daniele. Si parte il 27 settembre alle 17 con mostre, filmati e interventi dedicati a Bracco all'Istituto Vera Lombardi. Il 28 deposizione di corone d'alloro al Mausoleo di Posillipo, a Piazza Bovio e piazza Carità, poi alle 17:30 la presentazione del libro "Le quattro giornate di Napoli - Storie di Antifascisti" del professor Aragno (Biblioteca Benedetto Croce - Vomero). Segnaliamo, dal 29 settembre al 1 ottobre, la "Mostra sulle Quattro Giornate" nell'ex Ospedale della Pace in via Tribunali. Il 30 settembre, sempre in via Tribunali, la presentazione del saggio su Bracco scritto dal professor Soverina.