I detenuti leggono più della media nazionale. Una ricerca lo conferma

I detenuti italiani sono in assoluto i maggiori consumatori di libri, superando di gran lunga la media nazionale. È quanto emerge da una ricerca svolta dall'agenzia di comunicazione di Klaus Davi realizzata su un campione di 285 ex detenuti che hanno lasciato il carcere negli ultimi dodici mesi e che verrà presentata a luglio nel comune di San Luca (Reggio Calabria), dove Klaus Davi è consigliere comunale.

Il campione comprende carcerate e carcerati provenienti dai penitenziari di Milano (Opera e San Vittore), Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, Napoli, Firenze, Palermo, Bologna, Genova, Pisa, Padova. Secondo la ricerca di mercato, un detenuto legge in media fino a 15 libri l'anno, ma ci sono anche dei detenuti modello che arrivano alla cifra di 25 libri letti in 12 mesi. Per leggere attingono prevalentemente dalle biblioteche del carcere (alcune - come a Padova e Bologna - dotate di veri e propri 'servizi bibliotecari'), ma anche da libri che vengono spediti da parenti e amici.

Fra i libri più letti spicca la biografia di Mao curata da Gennaro Sangiuliano dal titolo 'Il Nuovo Mao' (13%), 'Basta' di Lilly Gruber (12%), 'Il Nome della Rosa' di Umberto Eco (11%), 'Diritto Costituzionale' di Giuseppe De Vergottini (9%). Molto letti sono anche le 'Memorie della Casa dei Morti' Fëdor Dostoevskij (5%) e 'Le Mie Prigioni' di Silvio Pellico (3%). Molto citati anche quelli di Nicola Gratteri e Alfonso Nicaso (8%). Le detenute e i detenuti italiani sono anche forti consumatori di televisione con una media di 5 ore al giorno. Tra i personaggi più amati spiccano Barbara D'Urso, che ai detenuti dedica molta attenzione. Non potevano mancare Roberta Petrelluzzi di 'Un Giorno in Pretura' (13%) e Federica Sciarelli con 'Chi l'ha visto?' (11%). Molto seguito anche Gianluigi Nuzzi con 'Quarto grado' (10%). Tra le trasmissione informative spiccano 'Report' (17%) e 'Le Iene' (14%).