Teatro Arca's, "Pupi siamo": l'attualità di Pirandello nella tesi delle tre corde

In occasione dei 150 anni dalla nascita di Luigi Pirandello, la compagnia teatrale Arca's ha pensato di omaggiare il grande drammaturgo, mettendo in scena una convincente rappresentazione di “Pupi Siamo” tratta da “Il Berretto a sonagli”. L'opera teatrale è stata scritta da Pirandello nel lontano Agosto 1916 ed è ancora meravigliosamente attuale. La storia ruota intorno al tema dell’ipocrisia. La società costringe, a volte, gli individui ad apparire rispettabili e a piegarsi a dei precisi codici di comportamento. Nella realtà delle cose tutto è permesso purché si salvino le “apparenze”.

La signora Beatrice, protagonista della storia, sospetta che suo marito, il Cavalier Fiorica, la tradisca con la giovane consorte del suo scrivano Ciampa. Logorata dalla gelosia, ordisce una trappola per sorprendere i due in flagranza, in modo da dare una lezione al marito e ricondurlo a sé sottomesso e pentito. La reazione di Ciampa è furiosa, non tanto per il presunto tradimento a sua volta subito, ma per motivi di convenienza, per essere stato coinvolto dalla signora Beatrice in un evento che avrebbe minato la sua rispettabilità. Con il concetto dei “pupi” e la tesi delle “tre corde”, attraverso le parole del personaggio Ciampa, Pirandello propone una sorta di teorema, che coinvolge l’uomo e il mondo. Questa teoria/teorema, è probabilmente applicabile a tutta l’opera “Pirandelliana”. Ogni uomo/pupo non è felice della propria condizione e soffoca nella prigione del suo personaggio.

Lo spettacolo, dopo il successo della scorsa settimana, andrà ancora in scena al teatro Arca's di via Veterinaria 63 a Napoli anche da giovedì 19 a domenica 22 ottobre 2017.