Accademia Belle Arti e fashion design, ecco "Kolchagov Barba for Marina di Acciaroli"

Il giorno 14 giugno, alle ore 11,30 nella sala giunta presso la sede della Regione Campania a Palazzo Santa Lucia, Napoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Kolchagov Barba for Marina di Acciaroli” nato dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Pollica, la casa di alta moda londinese “Kolchagov Barba”, e l’Accademia di Belle Arti di Napoli.

"Il progetto, inizialmente denominato “Marina di Acciaroli, Moda Mare”, era stato ideato per la creazione di una linea di abbigliamento, ispirata alla storia, alla cultura e alla tradizione della rinomata località turistica della costa cilentana" ha anticipato Stefano Pisani, sindaco di Pollica.

L'iniziativa

Nel corso della realizzazione, e con la volontà di generare non solo un valore economico, ma soprattutto un surplus sociale e culturale, dando vita a nuove opportunità occupazionali per i giovani, l’iniziativa ha assunto una nuova fisionomia. Così, dalla collaborazione tra il Comune di Pollica, il Corso di Fashion Design dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, l’eccellenza ed esperienza dei fashion designer Emilio Barba e Svetoslav Kolchagov ed il supporto dell’assessore alla Formazione e alle Pari opportunità della Regione Campania Chiara Marciani, ha preso forma “Kolcahgov Barba for Maria di Acciaroli - Cruise Collection 2019”

"Siamo onorati di aver creato una “Capsule Collection” per questo progetto interessantissimo e per la nascita del brand “Marina di Acciaroli” - hanno dichiarato Svetoslav Kolchagov ed Emilio Barba - Siamo stupefatti dal talento degli allievi e dalla disponibilità del coordinatore Angelo Vassallo, dalla docente Mariangela Salvati del corso di Fashion Design, e dal Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Giuseppe Gaeta" .

Parte del ricavato a MTV Staying Alive

Kolchagov Barba ha nominato MTV Staying Alive beneficiaria di questa collezione, donando una percentuale del ricavato ai progetti sponsorizzati da MTV Staying Alive. La Fondazione MTV Staying Alive promuove la salute e i diritti sessuali e riproduttivi incoraggiando i giovani a fare test, praticare sesso sicuro e vivere senza stigma e paura. Ad oggi, la fondazione ha assegnato più di 6 milioni di dollari in sussidi e ha istruito direttamente oltre 3,8 milioni di giovani in 70 paesi riguardo all'HIV.

La presentazione

Alla conferenza stampa parteciperanno i fondatori della Kolchagov Barba, il sindaco di Pollica, il presidente, i docenti e gli studenti, vincitori della Contest, della Accademia di Belle Arti di Napoli e l’assessore Chiara Marciani. Sarà presente, inoltre, il Direttore Fundraising della Fondazione MTV Staying Alive, Lucy Cargil.

Il giorno 15 giugno alle ore 19 presso il Porto di Acciaroli, Molo Sopraflutto (SA), si terrà poi la sfilata di presentazione della Collezione “Kolchagov Barba for Marina di Acciaroli – Cruise Collection 2019”, dove vedranno sfilare, tessuti e capi disegnati dagli studenti della Accademia di Belle Arti di Napoli.