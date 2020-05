Fase due, le prime visitatrici al Madre sono francesi

Sono francesi le prime visitatrici del Madre che questa mattina, lunedì 18 maggio, hanno varcato il portone giallo dopo la chiusura straordinaria del museo della Regione Campania, disposta in ottemperanza alle misure per il contenimento del rischio da contagio Covid-19.

"Con la riapertura del museo abbiamo voluto dare un segnale che il Madre è pronto ad riaccogliere la sua comunità, di cui fanno parte anche tutte le nostre lavoratrici e lavoratori - dichiara la presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee Laura Valente, che stamattina ha accolto personalmente i visitatori. "Un segnale che vuole superare l'idea che l'unico parametro per gli indici di valutazione dell'impatto di un un museo sia il numero di visitatori. Abbiamo un'opportunità unica per sviluppare, al più presto, vaccini e anticorpi che permettano la costruzione di un nuovo tessuto culturale, economico e sociale".

Il museo sarà visitabile nei consueti giorni e orari di apertura: lunedì e da mercoledì a sabato 10.00 — 19.30, domenica 10.00 — 20.00, chiuso il martedì; ultimo ingresso un'ora prima della chiusura).

Sono state adottate tutte le misure contenute nel DPCM 17.05.2020 e relativi allegati, e nell’Ordinanza 48 del 17.05.2020 del Presidente della Regione Campania e relativi allegati, che includono, tra l'altro, uno specifico piano di accesso per i visitatori, il cui ingresso è stato contingentato ad un massimo di 20 persone all'ora; per evitare condizioni di assembramento è inoltre incentivato l'acquisto online dei biglietti, con tariffa intera di 4 euro e tariffa ridotta di 2 euro. I visitatori dovranno indossare sempre la mascherina. Un'apposita segnaletica farà da guida lungo il percorso di visita unidirezionale predisposto, con separazione tra ingresso e uscita, nel corso del quale sono messi a disposizione contenitori con soluzione idro-alcolica per l'igiene delle mani. A tutti i visitatori sarà rilevata la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l'accesso al museo in caso di temperatura maggiore o uguale a 37,5 °C. Gli spazi della Madre Butìc, la Biblioteca – Mediateca, il cortile esterno del museo e le sale Long e LeWitt restano temporaneamente chiusi al pubblico.

