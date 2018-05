Noisy Naples 2018, la musica internazionale ritorna in città

È stato presentato oggi alla stampa il Noisy Naples 2018, festival musicale che avrà luogo – dall'11 giugno al 30 luglio – nel suggestivo scenario dell'Arena Flegrea.

Presenti, nel foyer dell'Arena Flegrea, l'ideatore del festival e Ad Etes Arena Flegrea Mario Floro Flores, il direttore generale Etes Arena Flegrea e Noisy Naples Claudio de Magistris, il consigliere delegato della Mostra d'Oltremare Giuseppe Oliviero, la presidente di Mostra Donatella Chiodo, e Enzo Avitabile, che si esibirà nella serata d'apertura della kermesse.

"Quando nel settembre 2015 prendemmo in gestione l'Arena Flegrea – spiega Mario Floro Flores – non avevamo capito appieno il fascino di questo luogo, un monumento di enorme bellezza e importanza”. “Da allora abbiamo lavorato tantissimo con il Noisy, riuscendo in tre edizioni a raggiungere artisti di fama mondiale come quelli in cartellone quest'anno, un risultato di cui siamo assolutamente orgogliosi”.

Dopo una prima edizione nel 2016 dedicata soprattutto al jazz, ed un 2017 orientato ad ospitare interpreti pop, il Noisy 2018 si è configurato come uno dei principali festival della stagione estiva in Italia, con in programma – su tutti – concerti come quelli di Sting e dell'ex Oasis Noel Gallagher.

“Ringrazio Francesco e Mario Floro Flores e lo staff del Noisy Naples innanzitutto come cittadino – sono le parole di Claudio de Magistris – tre anni fa hanno accettato una sfida importante e stanno facendo molto bene, questo anche tutelando un monumento di enorme importanza qual è l'Arena Flegrea. Già quest'anno l'Arena si impone come teatro di un festival di livello internazionale, con otto eventi, otto concerti, di primissima fascia, con quello di Sting che ha già registrato il sold out”. “In particolare – aggiunge il direttore del festival – vorrei sottolineare la serata dell'11 giugno. Un concerto ad ingresso libero, popolare, una festa per la città resa possibile dalla disponibilità dei gestori e degli sponsor del Noisy”. L'apertura del Noisy, gratuita, vedrà infatti esibirsi sul palco Enzo Avitabile, James Senese e Luchè.

“Sono felicissimo di questo invito – ha esordito Enzo Avitabile – questo è un festival importante perché di musica e non di genere, un festival popolare, che accoglie. Napoli inizierà questa sua festa proprio da se stessa, dalla città, che è di per se multiespressiva. Abbiamo la possibilità di iniziare un nuovo modo di fare festival, più forme espressive una accanto all'altra, in cui ciascuno si presenterà con la propria ma potrà esprimersi anche con quelle altrui”.

Mostra d'Oltremare

“L'Arena Flegrea è l'unica opera al mondo progettata, costruita, demolita e ricostruita dallo stesso progettista – racconta il consigliere di Ente Mostra, Giuseppe Oliviero – un monumento importantissimo, sul quale siamo felici che una famiglia quale quella di Floro Flores stia investendo. Luoghi come questo devono diventare di tutti, e siamo particolarmente contenti di serate aperte alla cittadinanza. Per il futuro, per il 2019, stiamo lavorando alle Universiadi. Se Mostra dovesse essere scelta per diventare la sede del villaggio olimpico, l'Arena certamente darà un contributo fondamentale. Il nostro obiettivo sarebbe quello di riuscire a fornirle una copertura, così da renderla fruibile tutto l'anno”.

La presidente di Mostra Donatella Chiodo aggiunge: “Dobbiamo essere fattivi. Abbiamo sempre sentito dire 'fare sistema', ma è qualcosa che resta molto spesso a parole. Rassicuriamo tutti, non svendiamo Mostra perché tutelarne il patrimonio e nel nostro stesso statuto. Ma siamo aperti a collaborazioni, a fare, per aprire sempre più alla città l'Arena”.

Il programma

Cartellone da festival di assoluta rilevanza internazionale per il Noisy Naples 2018. Innanzitutto un'apertura ad ingresso gratuito con Enzo Avitabile e i bottari, James Senese e Napoli Centrale, e Luché, l'11 giugno. Sarà poi il turno, il 12 giugno, delle contaminazioni elettronica di Bonobo. Il 21 giugno serata speciale con Noel Gallagher's High Flying Birds, la band dell'ex leader degli Oasis. Toccherà poi all'artista rivelazione del 2017 Coez: il doppio disco di platino si esibirà il prossimo 29 giugno. Il 30 toccherà al dj di fama mondiale Paul Kalkbrenner, il 7 luglio agli idoli teen Benji & Fede, il 15 luglio ai Kasabian – altro grande colpo degli organizzatori – e spettacolare chiusura, il 30 luglio, con il concerto di Sting già da tempo sold out.