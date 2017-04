"Grigio", un libro di Cyop&Kaf e Gabriele Frasca

"Grigio" è la nuova uscita della serie fuori collana delle edizioni Napoli Monitor, piccola casa editrice indipendente nata un anno fa da un gruppo di artisti, scrittori e giornalisti che confezionava un mensile già da tempo fuori circolazione. "Grigio" nasce da una riflessione disagiata di un mattino come un altro, dai disegni di Cyop&Kaf e dagli spunti che ne trae il poeta Gabriele Frasca, direttore del Premio Napoli.



Cyop&Kaf sono presenti in ogni angolo della città, sui muri dei vicoli o sugli stradoni: sono gli street-artist che meglio raccontano Napoli. Risulta sorprendente scavare nel loro intimo attraverso le parole di Gabriele Frasca, in un ritmo a cadenza d'inganno per cui chi comincia a leggere il libro si ritroverà a finirlo ad ogni costo. Sorprendente perchè le forme murali di Cyop&Kaf sono diventate quelle della città, o meglio del cittadino che osserva e cerca di riconoscersi, si sono spersonalizzate o hanno inglobato migliaia di personalità. In "Grigio" invece riacquistano lo spirito di chi disegna e scrive.





La presentazione di "Grigio", da lunedì nelle librerie (soprattutto al centro storico:a piazza del Gesù Nuovo,a via Benedetto Croce,a via Nilo,a Vico San Pietro a Maiella) si è tenuta al. Un gioco di luci, immagini e suoni, con Gabriele Frasca a recitare i suoi versi, i disegni di Cyop&Kaf sullo sfondo e le luci rosse a suggellare il matrimonio dei rispettivi disagi.