Premio per Ischia 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Al via la prima edizione del PREMIO PER ISCHIA, augurandoci diventi, negli anni a venire, un appuntamento atto alla valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio umano, artistico e culturale dell’isola verde. Il Premio, creato dall’Associazione PartenArt e coordinato dal comitato organizzativo composto da Fara Paolillo, Paola Bovier, Isabella Imperiali, Francesco Esposito, Andrea Carotenuto, Pietro Raffone, si avvale della collaborazione tecnica e scientifica dell’università degli studi di Napoli Federico II e del contributo artistico del Maestro Peppe Barra. La rassegna, con il patrocinio del comune di Ischia, di Forio, di Casamicciola Terme, di Barano, di Lacco Ameno, di Serrara Fontana, si articola in due serate, la prima dedicata al convegno “Il dono nella letteratura e nel cinema” e la seconda dedicata alla premiazione delle personalità che si sono distinte per coraggio e senso civico durante i difficili giorni a seguito del terremoto sull’isola d’Ischia del 21 agosto del 2017. Programmazione artistica: VENERDÌ 7 GIUGNO, ore 19, in piazza San Gaetano al Forio d’Ischia CONVEGNO “IL DONO NELLA LETTERATURA E NEL CINEMA” La serata, coordinata dall’ex Magnifico Rettore dell’università di Napoli Federico II Massimo Marrelli, si apre con i saluti istituzionali del sindaco di Forio d’Ischia Francesco Del Deo. Intervengo all’incontro Peppe Barra, artista e docente del master in drammaturgia e cinematografia dell’università di Napoli Federico II, Lello Esposito artista che ha realizzato il “Premio per Ischia”, Andrea Mazzucchi docente di filologia della letteratura italiana dell’università di Napoli Federico II, Matteo Palumbo docente di letteratura italiana dell’università di Napoli Federico II e Pasquale Sabbatino docente di letteratura italiana dell’università di Napoli Federico II. Concluderà la serata il concerto della Banda di Forio d’Ischia diretta dal Maestro Claudio Matarese. SABATO 8 GIUGNO, ore 19, nel piazzale delle Alghe ad Ischia Ponte CONSEGNA DEI PREMI “PER ISCHIA” 2019 A consegnare i premi a coloro che si sono distinti per coraggio e senso civico nei giorni a seguito del terremoto del 21 agosto 2017 nell’isola verde saranno il sindaco di Ischia Vincenzo Ferrandino, il sindaco di Casamicciola Giovanni Castagna, il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale, il sindaco di Forio Francesco Del Deo, il sindaco di Serrara Fontana Rosario Caruso, il sindaco di Barano Dionigi Gaudioso e il Magnifico Rettore dell’università di Napoli Federico II Gaetano Manfredi. A conclusione della premiazione si terrà un gran concerto di Peppe Barra.