Premio Massimo Troisi: Paolo Caiazzo è il nuovo direttore artistico

Il Premio Massimo Troisi torna con un nuovo direttore artistico: Paolo Caiazzo. Dopo anni di stop, San Giorgio a Cremano è pronta a ospitare nuovamente l'evento che onora la memoria e l'arte di Massimo Troisi.

L'attore di Made in Sud si occuperà di curare l'intera kermesse che metterà in evidenza i migliori giovani talenti nelle varie discipline legate alla comicità. Come ha sottolineato il sindaco Giorgio Zinno, sarà "una rassegna di qualità e spessore che riunirà intorno alla figura di Massimo, nuovi talenti, ma anche tanti amici e che sarà rivolta innanzitutto ai cittadini a cui avevamo promesso di riportare il Premio in città".