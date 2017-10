Premio MangiaeBevi 2017 – Le Eccellenze della Campania: “L'Oscar della ristorazione campana”

Mancano ormai pochi giorni all’assegnazione del Premio MangiaeBevi 2017 – Le Eccellenze della Campania, vero e proprio “Oscar della ristorazione campana”, che si terrà domenica 8 ottobre 2017 alle ore 17.00 nella splendida e panoramica location del Grand Hotel Parker’s di Napoli (Corso Vittorio Emanuele, 135), con il patrocinio del Governatore della Regione Campania e del Comune di Napoli.



Il premio, organizzato da RistorAgency e Taste Factory, ha visto il coinvolgimento di ben 120 nomination suddivise in 24 categorie: 15 categorie per le attività di ristorazione (75 nomination) e 9 categorie per i professionisti della ristorazione (45 nomination). Centoventi candidati che si contenderanno la vittoria finale nelle rispettive categorie.

Le attività di ristorazione in gara sono: ristorante gourmet, ristorante della tradizione, ristorante di pesce, trattoria, pizzeria, enoteca, birreria, cocktail bar, pasticceria, gelateria, pizza in pala/al taglio/in teglia, cibo di strada, novità dell’anno, format innovativo.

I professionisti della ristorazione in gara sono: chef, chef under 30, pizzaiolo, pizzaiolo under 30, pastry chef, restaurant manager, maitre, sommelier e barman.

Saranno inoltre assegnati quattro premi speciali: comunicazione digitale e critica enogastronomica dalla testata partner ScattidiGusto; miglior chef social e miglior maitre social dal partner Chef&Maitre. Infine Selecta premierà il miglior chef e il miglior pastry chef con un soggiorno di formazione a Valrhona, località francese rinomata per il suo cioccolato.



A decretare i vincitori di ogni categoria sarà una prestigiosa giuria composta da 28 giornalisti esperti di enogastronomia e ristorazione fuori casa, rimasti finora anonimi, che con i propri voti ha determinato le nomination e la classifica finale.



Ecco i loro nomi, in rigoroso ordine alfabetico:

Marina Alaimo - Michele Armano - Francesco Bellofatto - Silvio Campione – Fabio Carnevali - Rosaria Castaldo - Dora Chiariello - Gianfranco Coppola - Cecilia D’Ambrosio - Anna D’Anna - Vincenzo D’Antonio - Gennaro D’Aria - Giuseppe De Girolamo - Lara De Luna - Arianna Esposito - Luigi Farina - Guido Ferraro - Antonio Fucito - Giuseppe Giorgio - Lucia Licciardi - Tommaso Luongo - Gigione Maresca - Vincenzo Pagano (Presidente) - Diego Paura - Monica Piscitelli - Valeria Scotti - Bruno Sodano - Francesca Spadaro.

All’evento di domenica sono invitati tutti i 120 “candidati” proprio perché i risultati degli scrutini saranno svelati al Gran Hotel Parker’s.



Presenterà le premiazioni Manuela Zennaro, giornalista specializzata in enogastronomia e firma di prestigiose testate nazionali come Repubblica Sapori, le Guide di Repubblica, Reporter Gourmet e Pasta & Motori.

Le premiazioni saranno precedute e seguite da degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici campani, con ingresso libero al pubblico dalle 12 alle 22.

Le aziende che presenteranno i loro prodotti sono: Mulino Caputo, Azienda Agricola Pasquale Palumbo, Azienda Biologica Palmieri, Azienda Vitivinicola Villa Matilde, Azienda Agricola Bellaria, Azienda Agricola De Marco Giuseppe/Cantina Riccio, Azienda Agricola Papa, Azienda Vinicola Le Ormere, Cantine Mediterranee, Fattoria Pagano, Fattoria Pagliuca, Masseria Piccirillo “Beati Colli”, Salumi Bracigliano di C. Calvanese e C., Società Agricola Donnachiara e Tesoritalia. Parteciperà inoltre alle degustazioni come “ambasciatore del Lazio” l’Azienda Vinicola Falesco.

RistorAgency e Taste Factory sono state supportate, nell’organizzazione del Premio “MangiaeBevi 2017 – Le Eccellenze della Campania” dagli sponsor Selecta Spa, Mulino Caputo, Ferrarelle e Ottimax e dai media partner ScattidiGusto, NapoliToday e Chef&Maitre.

Nomination Attività di ristorazione

MIGLIOR RISTORANTE GOURMET

Danì Maison - Ischia (NA)

Don Alfonso 1890 - Sant’Agata sui due Golfi (NA)

Palazzo Petrucci - Napoli

Torre del Saracino - Loc. Marina d’Aequa, Vico Equense (NA)

Veritas - Napoli

MIGLIOR RISTORANTE DELLA TRADIZIONE

Antica Osteria Nonna Rosa - Vico Equense (NA)

Europeo Mattozzi - Napoli

La Casa di Ninetta - Napoli

Lo Stuzzichino - Sant’Agata sui due Golfi (NA)

Mimì alla Ferrovia - Napoli

MIGLIOR RISTORANTE DI PESCE

Cru...do Rè - Napoli

L’altro Coco Loco - Napoli

Pescheria - Salerno

Suscettibile - Pioppi (SA)

Terrazza Calabritto - Napoli

MIGLIOR TRATTORIA

Abraxas Osteria - Pozzuoli (NA)

Dalle figlie di Iorio - Napoli

‘e Curti - Sant’Anastasia (NA)

Osteria della Mattonella - Napoli

Osteria Rispoli - Pogerola/Amalfi (SA)

MIGLIOR PIZZERIA

10 Diego Vitagliano - Pozzuoli (Napoli)

50 Kalò - Napoli

Gaetano Genovesi - Napoli

Gino Sorbillo - Napoli

Pizzeria Lioniello - Orta di Atella (CE)

MIGLIOR ENOTECA

Enoteca Belledonne - Napoli

Enoteca Partenopea - Napoli

Enoteca San Pietro - Salerno

L’Ebbrezza di Noè - Napoli

Vinarium - Napoli

MIGLIOR BIRRERIA

Babette - Napoli

Frank Malone Pub - Napoli

Historia Birreria - Puglianello (BN)

Il Birraiuolo - Napoli

Ottavonano - Atripalda (AV)

MIGLIOR COCKTAIL BAR

Archivio Storico – Napoli

Happening - Napoli

L’Antiquario - Napoli

MajBlue Bar c/o Majestic Palace Hotel - Sant’Agnello di Sorrento (NA)

Speakeasy - Pomigliano d’Arco (NA)

MIGLIOR CAFFETTERIA

Bar Calise - Ischia (NA)

Café do Brasil - Napoli

Caffè Gambrinus - Napoli

Caffè Mexico - Napoli

Gran Caffè La Caffettiera - Napoli

MIGLIOR PASTICCERIA

Pasticceria Capparelli - Napoli

Pepe Mastro Dolciere - S.Egidio del Monte Albino (SA)

Pietro Macellaro - Piaggine (SA)

Sabatino Sirica - San Giorgio a Cremano (NA)

Sal De Riso – Minori (SA)

MIGLIOR GELATERIA

Casa Infante - Napoli

Cremeria Gabriele - Vico Equense (NA)

Crivella Gelati e Dessert - Sapri (SA)

Gelateria Di Matteo - Sant’Antuono di Torchiara (SA)

Mennella - Napoli

MIGLIOR PIZZA IN PALA/AL TAGLIO/IN TEGLIA

Elettroforno - Napoli

Fermo Pizza - Napoli

La Focaccia - Napoli

Pizza a metro | L’università della Pizza - Vico Equense (NA)

Pizzeria Elite Rossi - Alvignano (CE)

MIGLIOR CIBO DI STRADA

Antica Tripperia O’Russ - Napoli

Antica Pizza Fritta da Zia Esterina Sorbillo - Napoli

Friggitoria Vomero - Napoli

La Masardona - Napoli

Puok Burger Store - Napoli

MIGLIOR NOVITA’ DELL’ANNO

Braceria Bifulco - Ottaviano (NA)

Danì Maison - Ischia (NA)

Femmena e Fritta di Teresa Iorio c/o Rossopomodoro Lab - Napoli

Hackert Restaurant & Patisserie - Caserta

I Masanielli - Caserta

MIGLIOR FORMAT INNOVATIVO

Capatoast - Napoli (varie sedi)

Giri di Pasta - Napoli

O Sfizio d’a Notizia - Napoli

Seafront Pasta Bar Di Martino - Napoli

Tandem Ragù - Napoli

Nomination Professionisti della ristorazione

MIGLIOR CHEF

Mario Affinita | Don Geppi – Sant’Agnello di Sorrento (NA)

Nino Di Costanzo | Danì Maison - Ischia (NA)

Gennaro Esposito | Torre del Saracino - Vico Equense (NA)

Lino Scarallo | Palazzo Petrucci - Napoli

Francesco Sposito | Taverna Estia - Brusciano (NA)

MIGLIOR CHEF UNDER 30

Valentino Buonincontri | Damà - Marigliano (NA)

Stefano Parrella | Osteria La Lanterna - Mugnano del Cardinale (AV)

Fabio Pesticcio | Il Papavero - Eboli (SA)

Luigi Salomone | Piazzetta Milù - Castellammare di Stabia (NA)

Faby Scarica | Villa Chiara Orto & Cucina - Vico Equense (NA)

MIGLIOR PIZZAIOLO

Enzo Coccia | Pizzaria La Notizia - Napoli

Francesco Martucci | I Masanielli - Caserta

Franco Pepe | Pepe in Grani - Caiazzo (CE)

Ciro Salvo | 50 Kalò - Napoli

Gino Sorbillo | Sorbillo - Napoli

MIGLIOR PIZZAIOLO UNDER 30

Isabella De Cham | ex Napoli 1947 Pizza Fritta - Napoli

Ciro Oliva | Concettina ai Tre Santi - Napoli

Carlo Sammarco | Carlo Sammarco - Aversa (CE)

Valentino Tafuri | 3Voglie - Battipaglia (SA)

Francesco “Ciccio” Vitiello | Casa Vitiello - Tuoro (SA)

MIGLIOR PASTRY CHEF

Carmine Di Donna | La Torre del Saracino - Vico Equense (NA)

Tommaso Foglia | Ristorante I Portici - Bologna (già presso Don Alfonso 1890)

Francesco Guida | Osteria Nonna Rosa - Vico Equense (NA)

Rosanna Marziale | Le Colonne Marziale - Caserta

Marco Merola | Hackert - Caserta

MIGLIOR RESTAURANT MANAGER

Antonino Acampora | Relais Blu - Massalubrense (NA)

Mario Iaccarino | Don Alfonso 1890 - Sant’Agata sui Due Golfi (NA)

Fabio Raucci | Capri Palace - Capri (NA)

Giorgio Scarselli | Bikini - Vico Equense (NA)

Edoardo Trotta | Palazzo Petrucci - Napoli

MIGLIOR MAITRE

Ciro De Gennaro | La Torre del Saracino - Vico Equense (NA)

Lucio D’Orsi | Don Geppi Restaurant - Sorrento (NA)

Massimo Porzio | Ristorante Zass c/o Hotel Il San Pietro - Positano (SA)

Ciro Sannino | Caracol - Bacoli (NA)

Mario Sposito | Taverna Estia - Brusciano (NA)

MIGLIOR SOMMELIER

Iris Romano | Danì Maison - Ischia (NA)

Emanuele Izzo | Piazzetta Milù - Castellammare di Stabia (NA)

Giovanni Piezzo | La Torre del Saracino - Vico Equense (NA)

Maurizio Cerio | Don Alfonso - S.Agata dei Due Golfi (NA)

Alfredo Buonanno | Kresios - Telese (BN)

MIGLIOR BARMAN

Mattia Anatrella | Sancta Sanctorum - Napoli

Daniele Chirico | Bar La Pergola c/o Hotel Tragara - Capri (NA)

Francesco Conte | Shaker Club - Aversa (CE)

Sossi Del Prete | Festina - Aversa (CE)

Alex Frezza | L’Antiquario - Napoli