Premio letterario Emily Dickinson: bandita la XXII Edizione

E’ stata bandita la XXII Edizione del premio letterario internazionale EMILY DICKINSON. Ad organizzarlo è stata l’omonima Associazione, presieduta dalla scrittrice, giornalista pubblicista, Dott.ssa Prof.ssa Carmela Politi Cenere.

Il premio si articola in 6 sezioni: romanzo edito ed inedito, libro di narrativa o saggio edito o inedito, libro di racconti inedito o edito; libro edito di poesie, anche in dialetto; raccolta inedita (max 10 poesie); poesia inedita in lingua o in dialetto; sezione speciale riservata agli studenti.

I testi in triplice copia dovranno pervenire all’Associazione culturale, entro il mese di marzo 2018.

Gli interessati dovranno ritirare il Bando presso la segreteria del premio alla Via Elio Vittorini, 10 – Napoli o telefonare allo 081 556 98 59

E’ stato istituito, inoltre, su segnalazione, un riconoscimento, nell’ambito dello stesso premio, a personalità del mondo della cultura e delle istituzioni che si sono distinte per meriti e per elevate doti umane.