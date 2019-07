Grande successo per la VII edizione del premio La Fescina

Moda e spettacolo non si sono fatte desiderare all annunciata VII edizione del Premio La fescina che quest anno ha puntato molto sulla moda e il beauty avendo in passerella un pool di aziende di rilievo campane con in testa la Maison di Gianni Cirillo e daynese atelier di Aversa e il gruppo pixel e lo staff make up di Antonio Riccardo. Da fuori regione è giunta la moda della stilista Pasquy Altieri che insieme ai brand prima menzionati hanno rappresentato il valore aggiunto della serata svoltasi il 4 luglio a Quarto .

Il patron Ugo Autuori e il regista Walter G. Bisogni hanno avuto l'onore di ospitare per il ritiro del riconoscimento alla carriera Sandra Milo che in due battute commosse ha strappato un forte applauso e l'impegno del sindaco Sabino a far crescere di anno in anno questa kermesse di cultura e realizzata ogni anno con la dedizione di privati.

In palcoscenico non sono mancate le performence delle cantanti Anna Chiodo, la jazzista Jane Jaresa e la giovanissima Sabrina Russo. Le testimonial come annunciato sono state la prorompente Francesca Giuliano, la giovane attrice Maria Guerriero e le due veterane della tv Giulia Montanarini e Emanuela Tittocchia.

Le premiazioni quest anno hanno avuto dei molteplici significati in quanto per le professioni sono stati premiati il dottor Cesare La bianca esperto di econonia e finanza e per la medicina l'odontoiatra Mauro Iorio. Il mentalista Luca Volpe e Rosario Errico regista hanno poi lasciato la scena a due momenti intensi e uno con l'attrice Antonella Ponziani che ha ricordato Fellini con il quale ha interpretato un ruolo e per finire in grande stile questa ricca edizione ci hanno pensato i componenti dell Orchestra Dolcevita Swing in ricordo del grande Renato Carosone. La serata come annunciato è stata condotta da Cinzia Profita e Diego Sanchez e sarà trasmessa da Telecapri a fine luglio.