Premio Faraglioni 2019 a Massimo Ranieri: "Sono onorato e orgoglioso"

Massimo Ranieri tra i più grandi artisti poliedrici del panorama Internazionale, apprende con grande soddisfazione, la motivazione che la giuria del Premio Faraglioni oggi ha reso ufficiale e senza nascondere un pizzico d'emozione l'artista ha dichiarato: "Sono onorato ed orgoglioso di ricevere questo prestigioso premio e felice di avere così l'occasione di visitare la meravigliosa isola di Capri. Per me sarà solo la seconda volta nella mia vita perchè, come accade nel nostro mestiere quando ti muovi per lavoro, arrivi la mattina e riparti la notte stessa..! D'estate si lavora sempre e non c'è mai stato modo di passarci un week end per godere le bellezze uniche al mondo dell'isola. Venire a ritirare il "Premio Faraglioni" mi rende particolarmente fiero da Napoletano, perchè so che sarà un momento importante ed emozionante e ringrazio i fratelli Damino e tutta la comunità Caprese di aver pensato a me . Un'ultima cosa...tra tutti quelli che la Luna Caprese ha fatto innamorare, ahimè ... purtroppo non ci sono io...! ".

La scultura d'argento, che la Pro Loco Arte ideatrice ed organizzatrice del Premio sin dalla prima edizione ha fatto realizzare dai maestri orafi della Gioielleria Pierino di Anacapri, rappresenta i Faraglioni di Capri, icona e simbolo dell'isola, dove è inserita la targa con la Motivazione Ufficiale redatta dalla Giuria del Premio, che quest'anno celebra il suo venticinquesimo anniversario. Motivazione del Premio Faraglioni 2019 a Massimo Ranieri “Artista geniale, trai i più completi dello Spettacolo Italiano; orgoglio di Napoli e dell’Italia nel Mondo. Nel corso della sua lunghissima e scintillante carriera ha messo sempre in primo piano le emozioni che ha saputo trasmettere ad ogni tipo di pubblico, qualità che hanno solo i grandi Artisti; grazie al suo innato e puro talento, alla sua eccezionale versatilità, alle sue interpretazioni di straordinaria intensità ed al suo inesauribile entusiasmo è considerato dalla critica e dal pubblico una autentica eccellenza Internazionale della Musica, del Teatro, del Cinema e della Televisione”.

L'atteso evento si terrà nel prestigioso Teatro del Grand Hotel Quisisana, partner e sede ufficiale del Premio Faraglioni, martedì 27 Agosto alle ore 21.00.