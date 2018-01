A Napoli la 20esima edizione del premio “Buona Sanità”

Si è svolto ieri al teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare la 20esima edizione del Premio Buona Sanità, organizzato dall'omonima associazione, presieduta da Maria Rosaria Rondinella. Molte le personalità intervenute, esponenti delle forze dell'ordine, dal Questore di Napoli Antonio De Iesu al Generale dei Carabinieri Mario Cinque, una delegazione dei Vigili del Fuoco, Esercito Italiano, esponenti del mondo ecclesiastico, dinnanzi ad una pletora di insigni rappresentanti del mondo della sanità, tutti uniti per sostenere il benessere dei cittadini e una presenza costante sul territorio.

Tra i premiati spicca il nome del Professor Morando Morandi, noto otorino laringoiatra italiano, specialista in otorinolaringoiatria e specialista in audiologia; ha lavorato per oltre 35 anni presso il reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale Cardarelli di Napoli dove ha avuto il merito fin dagli anni '80 di iniziare la moderna chirurgia dell'orecchio. In veste di Responsabile dell'UO dedicata a questa branca della specialità, ha eseguito i migliaia di interventi specialistici rendendo la sua UO un sicuro riferimento a livello cittadino, regionale e nazionale. La sua carriera ricca di umanità e professionalità ha fatto si che egli divenisse esempio da emulare. Nonostante non più in servizio da qualche tempo, è stato scelto per il premio.

«Questo premio per me ha una doppia valenza – dichiara Morandi – sono stato premiato nonostante in pensione da qualche tempo, ciò significa che il mio lavoro e il mio operato sono stati apprezzati e che i ricordi di tutto ciò sono ancora vivi nel mondo della buona sanità».