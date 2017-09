I "misteri" di pozzari e munacielli nascosti in un basso delle Fontanelle

E' rimasto chiuso trent'anni il basso in via Fontanelle 106 di Vincenzo Galiero. All'interno nascondeva però, storia e leggende di pozzari e munacielli che popolavano il sottosuolo partenopeo. Dopo anni di lavori, Galiero ha scoperto cinque antichi pozzi, rinominati pizzi di Acquaquiglia, ostruiti da materiale di risulta. Oggi, Vincenzo accompagna turisti e curiosi in un viaggio nella storia della sua famiglia e di un pezzo della Napoli che fu.