I 10 posti più romantici di Napoli: la classifica

Passano le mode, passano gli amori e passano i politici al potere ma il romanticismo no, quello non passa mai, soprattutto in una città come Napoli in cui non innamorarsi a prima vista è praticamente impossibile. Ed allora consultare questa lista dei dieci luoghi in assoluto più romantici di Napoli, potrebbe tornare utile in qualsiasi momento ed in qualsiasi stagione perchè l'amore nella città di Pulcinella, non conosce limiti e tempo.

10) A colazione al Pontile di Bagnoli

Alle prime luci dell'alba, sì una levataccia ma che vale la pena. Brioche, cappuccino e vista dal Pontile di Bagnoli. Una magia indescrivibile, e la bellezza della vista sul parco Virgiliano, Nisida, via napoli e Bagnoli, ti risveglieranno all'istante.