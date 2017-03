Un tempo, attraversandola, si prendeva la direzione che portava verso Nola. Ecco spiegato il nome della antica Porta (e della piazza su cui si affaccia) ancora oggi visibile tra corso Umberto I e piazza Garibaldi. Porta Nolana, la più vicina al mare di quelle ancora in piedi, è inglobata tra due torri di piperno dette Torre della Fede (o Cara Fé) a sud – su cui insistono oggi abitazioni private - e Torre della Speranza, a nord.

La città di Neapolis è stata cinta da mura in molte epoche del suo passato, che ne delimitavano i confini: l’ingresso era garantito da una serie di maestose porte. Inizialmente, se ne contavano oltre 20; oggi ne restano quattro: oltre a Porta Nolana, sono sfuggite alla distruzione Port’Alba, Porta Capuana (il principale ingresso nella città antica) e Porta San Gennaro. Le porte erano collegate da imponenti mura di difesa, di cui resta ancora qualche traccia come quelle in piazza Bellini o in piazza Calenda a Forcella.

Porta Nolana nacque nel XV secolo lungo la “via dei fossi” (l’odierno corso Garibaldi) per sostituire la Porta di Forcella (Porta Foricellensis), anche detta “del Cannavaro”, eretta tra l’ospedale Ascalesi e la basilica dell’Annunziata. A costruirla fu l’architetto e scultore Giuliano da Maiano, che la realizzò in stile rinascimentale: si presenta con un arco a tutto sesto in marmo incastonato tra le due torri. Era una porta secondaria, destinata a consentire l’ingresso di tutti coloro che arrivavano (o partivano per) i paesi vesuviani.

Il portale ospita un bassorilievo in marmo raffigurante il re aragonese Ferrante I, a testa scoperta e con la corona, mentre con l’armatura è in sella a un cavallo: lo stemma nella parte superiore, che riportava l’epigrafe “Ferdinandus Rex / Nobilissimae Patriae”, è andato perduto. Sono ancora visibili invece i tre stemmi: il centrale, a fronte di cavallo, raffigura le armi aragonesi e quelle angioine con le fasce di Francia e della casa d'Angiò, i gigli e la città di Gerusalemme; ai lati, scudi sannitici oggi appena visibili. Un tempo, la porta era decorata anche da un affresco di Mattia Preti, di cui dall’Ottocento si è persa traccia.

Dal lato di via Nolana, invece, sulla porta c'è un busto seicentesco di San Gaetano. Per la sua vicinanza al mare, Porta Nolana è storicamente sempre stata scenario di un famoso mercato del pesce, chiamato “Ncopp’e mura”, particolarmente affollato e caratteristico nel periodo natalizio.