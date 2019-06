"Pompeii Theatrum Mundi”, torna a giugno la grande rassegna di teatro antico

Ritorna anche quest'anno, con la sua terza edizione, Pompeii Theatrum Mundi, la rassegna estiva di drammaturgia antica. L’evento, promosso da Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale e Parco Archeologico di Pompei, in coproduzione con Fondazione Campania dei Festival-Napoli Teatro Festival Italia 2019, Teatro Nazionale di Genova, Teatro di Roma-Teatro Nazionale, Fondazione Matera Basilicata 2019, si terrà dal 20 giugno al 13 luglio 2019 presso il Teatro Grande di Pompei. Un progetto quadriennale immaginato per il Teatro Grande del più imponente sito archeologico del mondo qual è Pompei, che si inserisce nel più vasto programma di promozione del Parco. Secondo un articolato calendario, tra il 20 giugno e il 13 luglio 2019 sul palcoscenico del Teatro del II sec. a.C. andrà in scena il terzo ciclo di spettacoli della rassegna, con quattro grandi opere tutte in prima assoluta proposte al pubblico nella suggestiva atmosfera degli Scavi, quest’anno promosse anche nell’ambito della sezione Progetti speciali della dodicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia diretto da Ruggero Cappuccio.

Si parte il 20 giugno con il debutto di La Tempesta di Shakespeare nella messa in scena di Luca De Fusco, con protagonisti Eros Pagni e Gaia Aprea, che replicherà il 21 e il 22 giugno. Una produzione Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale con Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Campania dei Festival–Napoli Teatro Festival Italia. «La tempesta è un addio – dichiara il regista nelle note – l’addio di Shakespeare al teatro, l’addio ad un tipo di teatro che spezza la bacchetta magica e rinuncia alle sue magie, ormai superate dal tempo. Noi ne faremo un atto di addio al Novecento che deve subire l’arrivo del nuovo millennio».

Dal 27 al 29 giugno il secondo spettacolo in programma è a firma del regista lituano Rimas Tuminas, che al Teatro Grande di Pompei presenterà in prima assoluta Edipo a Colono di Sofocle nella riscrittura di Ruggero Cappuccio. Lo spettacolo è prodotto da Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale e Fondazione Campania dei Festival-Napoli Teatro Festival Italia. L’Edipo a Colono sofocleo è forse il più alto paradigma del dolore. In esso risplendono le radici delle energie misteriose che il genere umano è stato chiamato a sfidare nell’arco di migliaia di anni. Nella riscrittura di Ruggero Cappuccio approdiamo in un luogo della memoria sospeso nel tempo, in cui i segni incancellabili della classicità si specchiano con il clima novecentesco della psicanalisi, delle guerre, delle lotte tra popoli per il raggiungimento del potere.

Dopo il grande successo di Le Baccanti ritorna al Teatro Grande di Pompei il regista Andrea De Rosa con il Satyricon di Francesco Piccolo ispirato a Petronio, in prima mondiale dal 4 al 6 luglio. Lo scrittore nelle sue note dichiara: «La decadenza di Roma, l’opulenza disperata, la corruzione, il mecenatismo un po’ burino. Le feste, le cene. Tutto questo è stato già raccontato da Petronio ed è però ancora tutto da raccontare». Lo spettacolo è prodotto da Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, Teatro di Roma-Teatro Nazionale, Fondazione Campania dei Festival-Napoli Teatro Festival Italia.

Nella rassegna trova spazio anche quest’anno la grande danza contemporanea, con una creazione in prima assoluta degli israeliani Vertigo Dance Company che a firma della coreografa Noa Wertheim proporranno, l’11, 12 e 13 luglio, Il paradiso perduto. Leela, su produzione del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, Vertigo Dance Company, Fondazione Campania dei Festival-Napoli Teatro Festival Italia, Fondazione Matera Basilicata 2019. In questo spettacolo si declina lo stile semi astratto, allusivo, surreale tipico della coreografa e si fa un chiaro riferimento al controverso rapporto dell’uomo moderno con la natura, una delle linee portanti dell’alfabeto artistico di Vertigo Dance Company, la cui sede di lavoro è un kibbutz vicino a Gerusalemme, completamente autosufficiente in termini ecologici. Ma nel tema del Paradiso perduto sarà certamente presente l’eros, altro tema ricorrente del lavoro della compagnia.

PROGRAMMA:

20 > 22 Giugno 2019

La Tempesta di William Shakespeare adattamento e regia Luca De Fusco produzione Teatro Stabile Napoli-Teatro Nazionale Teatro Nazionale di Genova Fondazione Campania dei Festival–Napoli Teatro Festival Italia

27 > 29 Giugno 2019

Edipo a Colono scrittura di Ruggero Cappuccio dall’opera di Sofocle regia Rimas Tuminas produzione Teatro Stabile Napoli-Teatro Nazionale Fondazione Campania dei Festival–Napoli Teatro Festival Italia

4 > 6 Luglio 2019

Satyricon di Francesco Piccolo ispirato a Petronio regia Andrea De Rosa produzione Teatro Stabile Napoli-Teatro Nazionale Teatro di Roma-Teatro Nazionale Fondazione Campania dei Festival–Napoli Teatro Festival Italia

11 > 13 Luglio 2019

Il paradiso perduto. Leela una creazione di Vertigo Dance Company (Israele) produzione Teatro Stabile Napoli-Teatro Nazionale Fondazione Matera Basilicata 2019 Fondazione Campania dei Festival–Napoli Teatro Festival Italia