Pompei e il Turismo Sostenibile: webinar in diretta con il Direttore Massimo Osanna

Come far interagire proficuamente la cultura, i trasporti, l’ambiente attraverso un supporto multimediale e tecnologico intelligente, al fine di migliorare la fruibilità dei siti museali e del turismo in genere. Il Direttore Generale del Parco archeologico di Pompei, Massimo Osanna interverrà il 29 maggio alle 15,30 al webinar dedicato alla Sostenibilità territoriale del Patrimonio culturale e del turismo, organizzato dalla Camera Forense Ambientale, organismo tecnico di valenza nazionale, insieme a Remtech, società impegnata in tecnologie per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il tema del turismo sostenibile sarà trattato in un confronto con il Ministro per i Beni le Attività Culturali e il Turismo, Dario Franceschini ed il Direttore Generale ISPRA, Alessandro Bratti, nella prima parte dell’evento a partire dalle ore 14,00; a seguire (ore 15,30) sono previsti gli interventi del Direttore Generale Massimo Osanna, assieme a Fabio Pressi, CEO di Infoblu S.p.A (Gruppo Telepass) e Renzo Iorio, CEO di Nugo S.p.A. (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)

Il turismo sostenibile risponde ad alcuni requisiti essenziali: accettabile a lungo termine dal punto di vista ecologico; dimensionato nel tempo, per ridurre gli effetti legati alla stagionalità, e nello spazio, individuando la capacità di accoglienza del territorio; realizzabile ed equo sul piano economico e sociale, prodotto di un’interazione tra industria del turismo, comunità locali e viaggiatori; non estraneo all’identità del luogo

Le prospettive di ripresa di Pompei, luogo simbolo per eccellenza della cultura e del turismo, sia da un punto di vista economico, culturale, sia in termini di cambiamenti della fruizione, imposti dalla recente emergenza sanitaria, e di prospettive future e opportunità di migliorare qualitativamente e in piena sicurezza le visite, grazie al supporto della tecnologia e del digitale, saranno oggetto dell’intervento del Direttore Osanna.

