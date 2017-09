Polemica Pino Mauro-Giampaolo Morelli, i Manetti Bros: "Dispiaciuti"

"Addolorato che ci sia un’incomprensione tale nel mio gruppo perché cerco sempre di far sì che sia un gruppo pacifico, che segua il corso della reciproca stima e del reciproco rispetto". Queste le dichiarazioni a Giancarlo Tommasone di Stylo24 di Marco Manetti, uno dei Manetti Bros.

Il riferimento è ad "Ammore e Malavita", il film presentato alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia. Tutto è partito da una battuta del protagonista, Giampaolo Morelli: "Interpretando il film mi sono sentito a metà strada tra John Travolta e Mario Merola".

Parole che non sono sfuggite a Pino Mauro - nel film compare in un cammeo con la canzone 'Chiagne Femmena' (Raiz-Nelson) - e che hanno rappresentato "una coltellata alle spalle, dopo che lo stesso Morelli mi aveva baciato le mani in segno di rispetto. La sua è stata una figura di m...". E ancora: "Quelle dichiarazioni sono state veramente una vigliaccata, non so quanto volute o imbeccate da chi. L’intervista ha avuto ampia eco mediatica, le parole di Morelli hanno fatto il giro del mondo e mi hanno delegittimato"

Nota, infatti, la rivalità storica tra Mauro e Merola. E nessuna scusa, al momento, sembra essere giunta dall'attore.