La poesia dedicata a Napoli ai tempi del Coronavirus: “Na cammenata pe’ mme” (VIDEO)

Per la Napoli responsabile e contro i detrattori della città. È in rete “Na cammenata pe’ mme”, testo poetico dello scrittore e giornalista Max De Francesco dedicato ai napoletani ai tempi del “virus con la corona”. «Avevo l’esigenza di “fermare” un immaginario dialogo tra un uomo spaesato in una Napoli “vacante” e il nipote, responsabilmente a casa per una guerra che ci vuole distanti. Questa è la mia “preghiera piccerella” per la mia città grandissima, costretta ancora una volta a subire attacchi gratuiti e sputi pregiudiziali da parte di chi ha la convinzione di comprenderla, pur non conoscendo un granello della sua spettacolare cultura».

Cosi Max De Francesco che, per rendere ancora più fruibile il testo scritto in napoletano, ha pensato di creare una “videopoesia” in cui le parole sono corredate da foto e immagini della Napoli in quarantena realizzate dal giornalista Silvio Campione e dai filmmakers Tony Baldini e Ignazio Soriano. «Mi piaceva l’idea di utilizzare il format della videopoesia per quest’idea narrativa che è stata pensata e creata in lingua napoletana perché il nostro idioma è un magico formulario di meraviglie e culture, e possiede il genio della sintesi, la musicalità del mare, il ritmo di un popolo che è nato all’aperto e, quindi, soffre maggiormente l’imposizione del chiuso».

NA CAMMENATA PE’ MME (di Max De Francesco)

Ma… Ma ch’è stato, ch’è succiesso?

Mo so’ asciuto e nun ce sta niciuno,

Napoli ma addò stai, manco nu bar apierto

nu sciore ’e femmena, nu cuncierto,

nu ciardino cca voce ‘e nu criaturo.

Ma ch’è stu silenzio, addò state tutti quanti?

Che modo ’e sfottere è chisto,

ascite a fore! Addò site fuiuti?

Stamma ’a casa, o zì, ma nun ’o sai?

Comme ’e carcerate, che i dienti strignuti,

pure se n’amma accis’ a nisciuno. Campamm’ da juorni reclusi

per il bene della Nazione, ’nchiummati ’ngopp’ ’a nu balcone.

Magnammo, cuntammo riebbiti, jucammo a scopa,

ce spartimmo l’ammore, sperammo n’ata vota e pazzia’ cu l’onna,

sbariammo ca ’a televisione addò na vranga ’e scienziati

’ntroppeca ca lengua mentre l’Italia affonna.

O zì, ma addò vivi? Nun sai ca sta lota ’e virus

che s’atteggia ca curona, nun tene manco ’e palle ’e ce guarda’,

te trase dinto cumm’ ’a nu mariuolo

s’arrobba ’a vita e nun te fa cchiù respira’.

E nui stamma ccà, chesta guerra ce vo’ luntani,

assettati dint’ ’a cucina senza pute’ spara’,

arrevutammo pensieri dint’ ’o lietto, ci abbuffamm’ ’e dimani

pure ’o saluto è fuorilegge pe’ ce pute’ salva’.

Nun saccio cumm fanno l’ati, però pe’ nui

’a detenzione e cchiù dura, pecché simmo nati all’apierto,

’o core dint’ ’o sole, ’a vocca che sape ’e mare, ’e piedi ca vanno

sempe fujenne, pur se nun vanno a nisciuna parte.

Cumme simmo bravi a sta’ dinta ’sti quatto mura

senza cchiù suonno, vasi e nu muorzo ’e libertà. Pe’ carità,

ce sta sempe ’o strunzo che sputa ’nfaccia ’a città, ma Napoli,

chella vera, chella ’e sustanza, sta cuieta e sape aspetta’,

comme ’o guaglione ca rispetta ’e viecchi e nun se scurdat’ ’e sugna’.

Quanti ccose voglio fa’, o zì, quanno me n’esco a ccà!

M’aggia piglia cchiù vita ’e primma, aggia brinda’ a nu munno nuovo

voglio turna’ a prega’ dint’ ’a na chiesa, voglio fatica’ e balla’ notte e juorno

voglio fa’ co ccosa ’e bbuono prima che ’a rota se ferma.

E po’ voglio abbraccia’ e mierici nuosti, ’e surdati d’ ’e corsie,

quanti ne so’ caduti cumme ’e stelle d’aùsto, dint’ ’a nu turmiento ’e speranze

stanno cumbatenn’ ’a guerra cchiù dolorosa, senza s’arrepusa’,

pe’ vede’ nu malato ca se culora n’ata vota ’e rosa.

Mo… Mo aggio capito. Aggio capito tutte ccose.

’O silenzio, ’e ciardini senza criature, ’o core ’e Napoli che s’è annaccuvato.

Vabbuò, era ’a campana mia, perciò me sento leggiero leggiero,

e guardo ’a città vacante, ianco comme ’a luna, ‘ngopp’ ’a ’sta balcunata ’e cielo.

All’intrasatta, me ne so iuto dint’a nu ciato pe’ ’a pandemia,

’o spitale manco muglierem’ aggi visto pe’ l’ultima raccumandazione.

Manco nu vaso, na stretta ’e core primma ’e lascia’ ’sta ammuina.

Te pozzo chiedere, allora, na cortesia,

na preghiera piccerella cumma ’a vita mia:

quanno tutto stu male è fernuto e puo’ mettere ’a capa fore,

te puo’ fa na camminata pe’ mme? Me ne basta una! Una sola!

Tuoccom’ ’o mare carnale ’e Mergellina,

pigliate nu cafè ’o primmo bar che truovi pa via,

porta na curona ’e sciore ’a Maronna e Piedigrotta

salutame e bastimenti ca partene d’ ’a Marina

nun te scurda’ e cammina’ mmiezzo ’a ggente,

chianu chiano, ca faccia ’o sole

e rrecchie appizzate p’ogni rummore,

na rumba ’e fantasia ‘ngopp’ ’a nu scoglio,

nun me dicir’ niente, ma ienno ienno dint’ ’o vico

magnatella na pizza a portafoglio.

E se te resta na ’nticchia ’e tiempo, fammelo n’atu regalo:

puos’ na cosa e sordi dint’ ’a mano antica

d’ ’o mandulinista ’e Santa Lucia.

Dincelle che è nu pensiero ’e Sasa d’’a Ferrovia,

cca mo è nu bello aucielluzzo dint’ ’o viento

che nun tene cchiù paura ’e niente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

© Max De Francesco, 2020 - Tutti i diritti riservati