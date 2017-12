Arte dei pizzaiuoli patrimonio Unesco, Pecoraro Scanio dà l'annuncio in diretta Facebook

"Anni di dedizione e intensa attività finalmente premiati. Sono entusiasta". Così il presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro delle politiche agricole, Alfonso Pecoraro Scanio, commenta il riconoscimento tributato dalla commissione Unesco all'arte dei pizzaiuoli napoletani. Pecoraro Scanio è stato tra i principali artefici del successo, con la promozione internazionale di una raccolta firme che ha impreziosito la candidatura che ieri ha trionfato in Corea del Sud. Lanciata nel 2014, la raccolta firme ha ospitato i nomi di 60 ambasciatori (personalità del mondo dello sport, della cultura, della politica), e ha superato la quota prefissata di due milioni di firme.

Si tratta del nono bene tutelato in Campania: a Napoli ci sono il Centro storico (1995), le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata (1997) e la Rete della grande comunità italiana Macchine a spalla - Gigli di Nola (2013). "Ringrazio tutti i pizzaiuoli napoletani, il Ministero degli Affari Esteri per la decisa azione diplomatica, il Ministero delle Politiche Agricole per l’espletamento degli adempimenti tecnici necessari, le ambasciate, le organizzazioni, le imprese, le istituzioni e gli oltre due milioni di cittadini che, con il loro impegno, hanno permesso all’Arte del pizzaiuolo napoletano e alla petizione #pizzaUnesco di conseguire una vittoria storica", ha concluso l’ex Ministro Pecoraro Scanio. "La vittoria è un atto d’amore verso Napoli, l’Italia e il mondo intero che oggi possono aprire gli occhi alla bellezza di quest’arte”.