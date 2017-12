Pino Imperatore al Suor Orsola: Napoli e terrorismo raccontati con ironia

Risate e riflessioni hanno caratterizzato l'incontro di Pino Imperatore con gli studenti del Suor Orsola Benincasa di Napoli. All'interno del ciclo di incontri su mafie e letteratura, organizzato dal professor Isaia Sales, docente di “Storia delle mafie”, lo scrittore napoletano ha parlato del suo ultimo lavoro “Allah, San Gennaro e i tre kamikaze” ma anche di “Benvenuti in casa Esposito” che l'ha reso famoso al grande pubblico e che affronta proprio il fenomeno della criminalità organizzata. Presentato da una studentessa, Rosanna Russo, lo ha fatto alla sua maniera, tra risate e snocciolando aneddoti legati alla sua quotidianità di scrittore che racconta e vive Napoli.

Un rapporto con la città di appartenenza scandito da una serie di racconti tratti dalla propria vita quotidiana che poi traspone nelle sue opere con l'obiettivo duplice di far ridere le persone ma anche metterle a riflettere. Da qui la scelta di ambientare i propri lavori nella città partenopea, teatro ideale per raccontare con leggerezza temi di importanza capitale come la camorra o il terrorismo. Imperatore ha poi regalato agli studenti anche una lettura del suo ultimo romanzo, narrando un episodio che vede uno dei protagonisti alle prese con i mezzi pubblici napoletani. Uno stralcio esilarante che prende a prestito le difficoltà ma anche le unicità nei rapporti di una città unica.