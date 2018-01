Pino Daniele, tornano in commercio tutti gli album rimasterizzati

Una notizia che senza dubbio farà felici i fan di Pino Daniele. La Warner Music in collaborazione con la fondazione Pino Daniele Trust Onlus ristamperà gli album più importanti di Pino, completamente rimasterizzati. Gli album saranno pubblicati ogni venerdì del mese, fino al concerto in suo onore in programma allo stadio San Paolo il prossimo 7 giugno. Il live "E sona mo'", con allegato il dvd dei suoi celebri concerti a Cava de' Tirreni del maggio '83, sarà ripubblicato il sedici marzo, tre giorni prima del compleanno di Pino: l'artista napoletano avrebbe compiuto 63 anni.



Alcuni album torneranno a essere disponibili su vinile come "Bella 'mbriana" del 1982, "Un uomo in blues" del 1991 e "Schizzechea with love" del 1988. L'audio sarà rimasterizzato dai nastri originali. Tutti gli album saranno ripubblicati in versione cd e lp.