"Pino Daniele - Il tempo resterà": il film è secondo al box office

"Pino Daniele - Il tempo resterà", il docufilm di Giorgio Verdelli sul musicista napoletano scomparso nel 2015, nel suo primo giorno di programmazione sul territorio nazionale ha conquistato il secondo posto nella classifica degli incassi.

Al primo posto c'è il kolossal della Disney "La bella e la bestia". Una grande soddisfazione per il regista Verdelli che ha commentato: "Siamo secondi (dopo "La bella e la bestia"...una multinazionale!) e con molte sale fuori rilevazione. E i dati dicono che salirà! Tutto questo è stato possibile per il lavoro di molte persone che non sono riuscito a ringraziare al San Carlo: come Silvia Fiorani, Emiliano Portone, Tommaso Cennamo, Andrea Fantoma, Francesca Amitrano, Lucio Palazzo. E inoltre volevo salutare Carmine Daniele, che è l'indimenticabile "O' Jo", Dorina Giangrande, Claudio Poggi e Rosario Jermano. Ma sapete, l'emozione gioca brutti scherzi...ma va bene così, perchè "Il tempo resterà" ...e pure Pino Daniele".