"Pino Daniele è stato uno dei cambiamenti più grandi della musica italiana"

"Musicalmente, insieme a Battisti, Pino Daniele è stato uno dei cambiamenti della musica italiana, in assoluto". Così Michele Torpedine, manager che ha lanciato personaggi del calibro di Giorgia, Bocelli, Zucchero, e che attualmente segue Il Volo, è intervenuto ai microfoni di RTL 102.5 durante “Non Stop News” a proposito delle dichiarazioni fatte da Zucchero a Sanremo sulla genesi di ‘Miserere’.

Tornando all'artista napoletano: "Dall’80 all’85, sentire una cosa come Pino Daniele con cose come “Nero a Metà” e “Bella ‘mbriana”, che è stato il primo a portare i grandi musicisti del mondo in Italia, ha fatto duetti con gente come Pat Metheny, Alphonso Johnson, è stata una delle cose più belle prodotte dall’Italia in assoluto".